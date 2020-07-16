看好都市更新業務及金流管理，兆豐金控旗下子公司兆豐資產管理，也因此帶給自家公司更好的營運績效表現與資產品質，今（16）日獲得其評等公司中華信評給予的大禮：長期與短期發行體信用評等由「twA+/twA-1」調升一級至「twAA-/twA-1+」。

中華信評分析師范維華指出，此次的評等調升行動，大致反映兆豐資產在過去數年間，將其核心業務逐步轉移至都市更新墊款業務的過程中，出現令人滿意的營運紀錄與資產品質。

兆豐資產的營運重心，早先聚焦在不良放款（NPL）業務，近年逐步轉移至都市更新墊款業務，中華信評指出，值得注意的是，該公司的會計帳上未曾出現虧損記錄，且不動產墊款業務的逾期款項金額偏低，在2016年至2019年期間其不良資產率約為1.3％，因此備抵呆帳提存政策也多採保守以對。

中華信評分析，不動產墊款業務有相關的潛在風險，兆豐資產在經中華信評評估後在允當等級的資本水準，能為自己提供充裕的緩衝空間，因此可以用在吸收這項不利條件及其可能造成的影響。

(工商 )