英國BBC報導指出，大陸和伊朗長達25年的全面合作協議已經獲得伊朗內閣通過，如獲得伊朗國會通過將正式公佈。這意味著北京和華盛頓的關係將更形惡化。

BBC稱從可靠來源獲取了一份18頁的協議草案。北京將大幅增加在伊朗能源、電力、銀行、電信、港口、鐵路及農業等方面的投資，還包括在波斯灣的格什姆島（Qeshm）等地設立自由貿易區、智慧城市、5G和多個城市的地鐵線建設。大陸在伊朗的石化行業，將在最初的5年內投資2800億美元。在交通和基礎設施領域，大陸將投資1200億美元。除了經貿外，協議還將加強雙邊軍事和安全合作，包括進行軍事交流和演習、共同研發武器和分享情報，以及對抗恐怖主義。作為交換，北京將享受25年的可持續供應原油。

這份協議目前已經過伊朗政府的批准，BBC報導稱，此次協議將進一步允許大通過人民幣進行結算，這將對美元地位構成進一步挑戰。報導表示，這份協議將給處境艱難的伊朗經濟帶來喘息。但它也在伊朗引發連番質疑。BBC還引述了前強硬派總統阿瑪迪尼杰的話指出，「任何與外國秘密締結的協議，如果不考慮伊朗人民的意願，有損國家利益都是無效的，」

不過，曾擔任外交官的馬勒西（Fereydoun Majlesi）最近對《紐約時報》指出。「對伊朗來說，每條路都被堵死了，」、「唯一開放的路就是中國。在制裁解除之前，這項協議是最好的選擇。」

美國對伊朗的制裁主要集中在高科技、能源、航運和金融領域。華盛頓通過多個法案和行政命令限制流向伊朗的外國投資，並打擊伊朗的石油出口。美國禁止其公司與伊朗進行貿易，甚至禁止第三國公司或政府和伊朗進行貿易。

(中時 )