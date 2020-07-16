旅美好手林家正受到疫情影響，小聯盟賽事全數取消，因此留在台灣訓練，富邦悍將主場比賽他都會在賽前跟隨球隊進行打擊、守備練習，此外的時間也會與陳偉殷一起練習，還會閒話家常聊趣事。

先前富邦悍將球團邀請林家正擔任英文轉播的球評，正好有了接觸，在他需要練習保持手感時，可以隨著富邦球隊一起訓練，「跟著職業球團一起練球，比較有效率一點。」

悍將捕手教練古久保為日本人，多少與他多年旅美所學有些不同，不過林家正認為棒球就是要一直進步，「各國一定有不同的地方，但我會自己吸收之後，融會貫通成為自己的一套方式，也不會因為是『日式』就如何，好的方式就能加強自己。」

先前陳偉殷也在個人臉書分享在台灣練投時，邀請林家正為他接捕，還寫下「情義相挺全濕接捕」，林家正也說，「現階段沒有球隊能練習，剛好是投、捕手關係可以互相幫助，我們也住不遠，有機會一起練，我能幫他、他也會幫我這是很好互相學習的時候。」至於陳偉殷的球接起來如何？林家正笑說當然很好。

賽前練習時，林家正也走到中信兄弟休息區前與吳東融小聊一會，吳東融的父親吳偉昇正是林家正的棒球啟蒙教練，雖然兩人相差5歲，不過還是維持不錯交情，「他們前天封王，是很大榮耀，有恭喜他。」

林家正(左)與中信兄弟吳東融(右)保持不錯交情。（鄧心瑜攝）

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