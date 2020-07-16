柯震東現在幕前幕後雙向並進，演藝事業慢慢回到軌道上。（陳俊吉攝）

柯震東聯訪（陳俊吉攝）

由柯震東主演睽違6年之久的電影《打噴嚏》甫上映，16日他再度現身為新片宣傳，聊到這幾年心境的轉變和從低潮再出發，他坦承4年前是最難熬的階段，「最累的不是沒有人給你工作，是給了你工作，後來卻取消工作。」若用寓言故事《放羊的孩子》比喻，他更說：「不是狼來了，是狼不來了。」

這幾年柯震東有憂鬱傾向，偶爾會在臉書跟IG貼出一些極為負面的言論，他不避諱說：「那就像是泡疹，有時候它好了，當你免疫力不好又出現，只要有過，就不會好。」要他暫時不憂鬱的方式，就是一直工作，但是出門對他而言又很痛苦，必須面對人群，殺青後也會憂鬱，生活過得挺矛盾。

即使憂鬱纏身，柯震東還是想拚谷底翻身，加上他有了娛樂公司老闆的新身分，有意栽培新演員、發展製作端，故與以往做事風格改變不少，像他以前幾乎不會用自己的臉書、IG來宣傳，現在參與製作才有感國片難為，甚至願意開直播宣傳，「未來很大、很遠，這兩年特別有感，如果我真的要當一個公司的頭來推推新浪潮的話，這些事情不可能讓別人來做，不可能讓新人賣笑，得由我這個老屁股出面。」

柯震東私下個性話少，自稱是會講「幹話」、微幽默的類型，風格是講講黃色笑話、批評時事等時事梗，但他交朋友慢熟，常常在席間偷偷飄走，為了做好老闆，他開始接受交際應酬，日前出席台北電影節酒會，就和王淨聊了不少，另他前陣子也跟林哲熹成為好友，還會主動傳訊給新生代演員曾敬驊說加油，更補充說自己很喜歡朱軒洋。

至於感情進度或者未來有無結婚計畫？柯震東說：「當年我風生水起，小孩要養4代都可以，還想要28歲結婚，現在是口袋吃緊。」稱目前連彼此看對眼的對象都沒有。另他提到電影版權由出品人也就是父親柯耀宗購回，對此他不否認，但強調自己也出了一大筆錢，不全然是靠爸。電影上映中。

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