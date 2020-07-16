台中市有137萬名勞工，市府勞工局為向勞工朋友表達肯定與感謝，16日舉辦模範勞工表揚活動，共129名模範勞工、10名身心障礙模範勞工及多家進用身心障礙者績優單位、績優工會、志工等接受表揚。副市長黃國榮期盼藉由表揚鼓勵更多勞工一起努力，共同讓台中成長茁壯。

勞工局16日在市政大樓舉辦表揚活動，由副市長黃國榮一一表揚。黃國榮說，今天有多位勞工及多個事業單位接受表揚，感謝他們對台中經濟發展及建設的奉獻，有他們的付出，讓社會更加美好；市府將與勞工們攜手努力，讓台中這個城市更茁壯、更進步。

勞工局長吳威志指出，這次共表揚129位模範勞工、10位身心障礙模範勞工、6位模範移工、3家獲進用身心障礙者楷模獎單位、10家獲優良事蹟獎單位、70家績優工會、9個優良勞資關係中介團體、調解人、會務人員、記錄人員及11位志工。

身心障礙模範勞工黃義時在中國醫藥大學附設醫院服務34餘年，擔任藥師，長年熱心教導新進藥師，積極參與藥師公會社區藥事服務，雖肢體上有所不便，但不斷接受挑戰、學習新知，是企業得力助手，足以做為身障勞工楷模。

勞工局說，任職台電服務年資達41年以上的陳慶芳，由最基層員工做起，經過不斷的努力、進修，升等為機械值班主任，任職期間，發揮領導及團隊合作精神。張慧貞1983年起於童綜合醫院任職，從事透析工作服務末期腎臟病人有34年，陪伴無數個透析患者走完最後旅程。

獲得「楷模獎」的進用身心障礙績優單位「龍城實業有限公司」，除超額進用身心障礙者且比例達4.6％外，並主動與勞工局聯絡進用身心障礙員工，開放身心障礙學生職場體驗、定期關懷身心障礙員工，打造友善工作環境；中正地政事務所超額進用身心障礙員工7人，佔員工總人數比例約7.25％，更設置無障礙停車空間、身心障礙人士專用廁所等，致力降低環境障礙。

(中時 )