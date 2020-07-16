大陸男星黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年，近年因為鮮少合體，導致婚變傳不停，今（16日）黃曉明和大陸某社群平台打肖像權官司的判決書出爐，就有網友發現其中律師的辯論詞暴露了黃曉明和Baby的婚姻真實現況。

據陸媒《搜狐娛樂》報導，案件判決書中，最終維持一審原判，侵權方需賠償被上訴人（原告）黃曉明8萬逾元（人民幣），而雙方律師在法庭辯論各自表述了「上訴人發布的文章中雖使用了被上訴人夫婦及其他明星照片」、「通過利用被上訴人和楊穎夫婦在社會大眾中的知名度、恩愛夫妻的形象及其世紀婚禮的熱度……」等說法。

陸網曬出判決書中雙方律師表述，證明黃曉明和Baby還是夫妻關係。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

其中提到的「夫婦」指的就是「黃曉明和楊穎」，因此有人分析律師在表述時「要以事實為依據」，會避免不確認的表述，因此雙方律師既然都把兩人描述為夫婦，已足夠說明兩人的婚姻狀況，反之，若他們被表述為「被上訴人和楊穎」，那才是真的有問題。

日前有網友發現在電影表演藝術家于藍的告別式上，不少明星送上輓聯花圈哀悼，大多圈內夫妻檔的名字都寫在同一個輓聯，但黃曉明的輓聯上卻不見Baby的名字，因此又爆出婚變疑雲。

(中時電子報)