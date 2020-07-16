這幾天高溫頻破表，身體每個部位都渴望水分。不過，你知道體內何時開始鬧水荒嗎？從心臟到皮膚的身體警訊，你不可不知。

美國科羅拉多大學的運動醫學專家皮克斯（Rob Pickels）最近指出，等到口乾才補充水份，體內可能已經嚴重缺水，其實，只要身體出現下列任何一種狀況，都是在告訴你：該喝水了。

1.心跳加快

長時間在炎熱的氣候下活動，這時如果身體水份又不足，心臟為了補償體內因缺水而血液減少的狀況，會跳動得比平常更快，進而使人產生心悸。因此，如果感到莫名的心悸，可能不是心臟出問題，先坐下來補充一些水份，心跳也許就能和緩。

2.頭暈

當身體的血液量因缺水而減少，會使血流無法迅速到達頭部，這種情況在變換姿勢的時候，尤為嚴重，從而造成暈眩。這時適時補充水分，體內血液量增加，頭暈的狀況即可減輕。

3.皮膚鬆弛

捏一捏手掌背面的皮膚，如果皺紋遲遲不消，就表示皮膚的保濕力不夠，需要多喝水。「身體愈是缺水，皮膚的回彈力愈差，」皮克斯說。

4.尿液味道太重

不只顏色過深，尿液如果聞起來有一種進入公廁的臭味，也是身體缺水的訊號。身體水份若是足夠，尿液應該呈現透明微黃，且味道不致於太重。

壢新醫院運動醫學中心副主任林頌凱曾在《康健》建議：

1.愈早開始補充水份愈好，最好早上起床時，就喝1～2杯的水。

2.出門時，別忘了帶裝水的瓶子。除了方便喝水以外，更可用來計算水份補充的量。

3.運動前兩小時喝500cc的水，如此可讓多餘的水有充份的時間排出體外。

4.運動前30分鐘再喝300cc；運動時，每15分鐘就要補充150cc的水。

5.運動的時間愈長，在高溫潮濕的環境下運動，以及汗流過多時，必須適度增加水份的攝取。

6.不要等到口渴才喝水。

7.運動結束後要大量補充水份。

(中時電子報)