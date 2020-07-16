斥資3億多打造的西拉雅國家風景區管理處新行政中心暨遊客中心，位於台南市官田區的台1線省道附近，被觀光局視為重點觀光建設，即將於8月3日開幕啟用，除了請到交通部長林佳龍揭牌，還有熱鬧慶祝展覽活動。
西拉雅風管處暨遊客中心斥資3.1億元，占地11.2公頃，園區以西拉雅族傳統聚落融入嘉南平原地形地貌意象設計，保留側面山坡，遊客中心採覆土式綠建築，結合台南的「陽光」，西拉雅阿立祖的「水」，以及嘉南平原的「風」3大元素，並融入西拉雅紅黃藍3原色，十分有特色。
此外，遊客中心腹地有廣闊的山丘及大草坪、水道，還有藝術造景，非常適合網美拍照打卡，帶小孩來奔跑放電。遊客中心也將引進賣店，販售紀念品、飲料食物。
遊客欲前往參觀遊玩，可由國道3號由烏山頭交流道下，經市道165線進入；亦可由省道台1線接市道165線由北側進入；或由國3接台84渡頭交流道經由省道台1線由南側進入。
(中時 )
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