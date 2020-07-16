OH-58D迫降時180度迴轉。（圖/翻攝照片）

601旅少將旅長張台松今（16）日在接受訪問時說明一架OH58D 616號機在新竹空軍基地重落地經過。張台松旅長表示，如果前方剛好有適合場地，是可以緊急迫降保住生命。「我們受到的教育就是保國衛民」，因此飛行員選擇這樣的方式（迴轉180度）實施迫降。

張台松旅長表示，今天早上，本旅派遣AH64E 3架、OH58D 3架，執行第3作戰區坑子口反登陸作戰操演，上午執行完畢後返回新竹空軍基地加油整補。下午3點25分準備起飛返回龍潭基地，新竹空軍基地主跑道目前整修，所以從整備坪旁邊跑道起飛，起飛後大約2分鐘，616號機用無線電呼叫，旋翼轉速過低，必須實施緊急迫降。因為前方有民宅，如果直接迫降下去，除了飛機無法獲得確保之外，也會傷及百姓及民宅。因此飛行員這時選擇180度迴轉，到新竹空軍基地內空曠地方實施迫降。但是在過程當中，旋翼轉速越來越低，以至於沒有辦法獲得最好的處置跟迫降，最後飛機重落地，造成飛機毀損，以及2位優秀的飛官不幸殉職。

媒體詢問，飛機做180度迴轉，是否導致拉長飛行距離導致升力越來越少？張台松旅長指出，因為直升機最重要升力來源在主旋翼，飛行員回報是主旋翼轉速過低，因此（180度迴轉）加長處置時間，讓旋翼轉速更加沒有辦法支撐機體重量而導致重落地。

媒體追問，所以飛行員原本有機會保命？張台松旅長表示，是的，因為當時高度，如果前方剛好有適合場地，是可以緊急迫降保住生命。「我們受到的教育就是保國衛民」，因此飛行員選擇這樣的方式實施迫降。

(中時電子報)