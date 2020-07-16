「戴口罩會下地獄」男子到街上發送免費口罩，被反對口罩的美國民眾怒嗆 (YouTube/B.C.&Lowy)

新冠肺炎擴散全球，其中美國是世界上疫情最慘重的國家，確診人數超過350萬人，死亡人數也將突破14萬，但依舊許多民眾不信邪，不願戴口罩。對此2名男子決定上街發放免費口罩，但民眾非但不領情，更詛咒他們「會下地獄」，讓人傻眼。

日前YouTuber《Chad Goes Deep》上傳一部影片，內容是他們前往海灘發放免費口罩，《B.C. Lowy》翻譯中文後，引發台灣網友熱議。透過影片可以看到，2名男子沿途發放口罩，民眾卻都不給好臉色，有人詛咒他們下地獄，有人說戴口罩會被自己吐出的一氧化碳害死，還有人反問他們「是不是有抽大麻」、「這一切都是狗屁謊言」、「我熱愛自由與新鮮空氣，為何要戴口罩」，更有人不滿他們發放口罩，嗆要輸贏。

不少台灣網友看到後也傻眼：「有疫苗也救不了這群豬」、「美國就是1%菁英+99%智障組成的國家」、「說上帝不喜歡他們戴口罩的人是不是已經知道這宇宙的奧秘了」、「人體吐出的明明是二氧化碳」、「原來全世界最無知的是美國人」、「這智商大概也活不久了」、「350萬確診還能說屁話，厲害了」、「美國人真的很狂」、「美國人只會被自己蠢死」。

(中時電子報)