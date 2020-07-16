莎莎16日出席聯合勸募一日捐記者會，她在現場與公益小夥伴一起製作甜點，再度擔任愛心大使的她表示：「很高興在主持工作之餘，還能做公益，大家可以用簡單的愛心行動，賦予工作特別的意義，讓自己和他人都變得更好，你的小小的心意，就會有意想不到的大大幫助。」她提及把情人節約會的花費拿來做愛心，也是把愛分享更多人的好方法。
莎莎表示：「一想到工作也能為他人帶來幫助，感覺就像是充飽電一樣，更有力量開始新的一天。」她現場化身暖心甜點老師，用擅長的烘培技術，教導一起宣傳拍攝的社福小夥伴們，動手做出美味的甜點，幾乎沒有製作甜點經驗的夥伴們，看到自己一步一步的跟著莎莎順利完成，不禁露出滿意笑容。
莎莎大力稱讚大家的成品很有職業水準，她認為透過這樣的互動，其實也呼應一日捐的活動精神，更把當天折換成弱勢朋友的實質幫助，充滿正能量。
(中時 )
#莎莎
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