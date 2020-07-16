新竹空軍基地16日下午，傳出一架直升機墜落起火，現場濃煙密布，消防局到場救援，確認發生意外的是參與漢光36號演習的一架編號616的OH-58D戰搜直升機，兩名飛行員在意外發生當下，為了保護民宅，選擇大迴轉重落地，而他們也嚴重燒傷不幸罹難。

OH-58D直升機墜毀意外，造成2名飛官殉職，這已經是台灣第3起該機型的墜機意外，前兩次分別是今年5月、以及2018年3月，所幸當時沒有造成人員傷亡。

OH-58D戰搜直升機又稱奇歐瓦，由美國貝爾公司生產，該機型特色是，頂端配有1個偵搜儀，能讓直升機躲在樹林，並透過偵搜儀器掌握敵軍方向，不過美國已經在2016年4月經宣布該直升機退役，OH-58D目前主要擔任我國領空偵查角色。

OH-58D戰搜直升機可乘載2人、機身長度12.39公尺、高度2.29公尺、懸翼直徑10.67公尺、重量1490公斤、可載重2358公斤，機上掛載地獄火飛彈、重機槍、針刺飛彈等攻擊武器。

(中時電子報)