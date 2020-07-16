遠東商銀Bankee社群銀行金融卡新版紫色卡面推出後，網友KUSO接力，於論壇中引起一陣塗鴨風潮與數存申辦潮，首波Bankee金融卡紫色卡面已全數用罄，宣告第二波Bankee金融卡綠色新卡面上巿。

遠東商銀表示，Bankee紫色卡面於各大論壇受到網友熱烈討論，接下來第二波推出的是極簡風的「綠卡」面，預料網友接力KUSO Bankee金融「綠卡」面持續發揮創意。因此在7月24日前，Bankee社群銀行特為新戶推出加碼回饋500元，即「我愛綠e」5261，規定身分證字號有5、2、6、1任一幸運數字的民眾，期間內成功開立Bankee數位存款帳戶，7月底前登入Bankee APP完成夢想金設定，即可獲回饋資格。

遠東商銀指出，當初Bankee社群銀行金融卡紫色卡面推出時，在網路上立刻引發熱議，不少網友為Bankee紫色卡面塗鴨KUSO接力，有網友表示「想要舊版的金融卡面」，還有肯定「新版卡面好萌，有種紫色哆啦A夢既視感」，另有網友直呼「名副其實的茄子卡」，許多有趣回覆。

第二波Bankee金融綠色卡面上巿，也引發來熱議發酵，有網友稱其為「綠卡」、「原諒卡」。遠東商銀說明，Bankee數位存款帳戶，活存利率0.6％，相當於巿場的4～5倍，且無額度上限，成功與兩人分享推薦碼並成團，推薦人與被推薦人都能共享新台幣5萬元的6個月年利率2.6％高息，相當於市場的21倍。

將Bankee存款與夢想金設定做連結，結合插畫、夢想金設定，協助客戶隨時掌控夢想進度。遠東商銀強調，存款狀態更藉著呈現資金池中小Bankee的各種技能，從玩沙、游泳、浮潛，到衝浪，有趣地鼓勵客戶一步步實現夢想金儲蓄計畫，存款多寡設計成資金池水位。當儲蓄金額越接近設定目標時，夢想進度的百分比也跟著越高，全力為年輕世代將嚴肅的理財，打造成良好、有趣的儲蓄體驗。

(工商 )