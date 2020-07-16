蟬聯台灣穿戴式裝置銷售量冠軍5年半的小米趁勝追擊，16日小米在台灣夏季新品發布會中宣布，17日在台上市瞄準運動族群與年輕族群的新款高價的小米手環5，與為了一般用戶開發的高性價比小米手環4C，小米手環5售價逼近千元、再創新高，但4C售價則回到不到500元的價位，同時向上與向下拓展台灣智慧手環市場。

小米手環從2014年底在台灣上市以來，第一代售價不到400元就能偵測睡眠狀況、當成隨身計步器使用，高性價比帶動小米手環熱賣，並先後擊敗三星智慧手錶與智慧手環、蘋果Apple Watch等，每年都成為台灣穿戴式銷售冠軍。

雖然小米手環售價一代比一代高，台灣小米宣布，截至6月30日止，穿戴式裝置在台累積銷售量超過360萬個，其中腕戴式裝置合計銷售量便佔289萬台、可串成1,311座台北101，持續穩居台灣穿戴式裝置與腕戴式裝置銷售王。

小米趁勝追擊，16日宣布在台上市新一代小米手環，不僅包括小米手環5，也同步上市入門款的小米手環4C，小米手環5主打運動愛好人士需求，內建三軸陀螺儀、三軸加速度計、光學式心跳感測器與配戴監測器，可以偵測包括跳繩、划船機、瑜珈、滑步機、游泳在內11種不同的運動，並搭載1.1吋OLED螢幕，4C則因為只內建光學式心跳感測器，以偵測一般日常生活行走坐臥、跑步、騎車為主，搭載1.08吋TFT螢幕。

而在售價方面，小米手環5又再創新高，建議售價達945元，至於瞄準一般用戶的4C售價則幾乎回到第一代小米手環的售價、僅495元，顯示小米希望透過同時向上、向下拓展小米手環價格帶，來鞏固既有智慧手環用戶，並拓展願意為了運動配件、健康監測花錢的運動族群，兩款手環都在7月17日在所有合作通路與小米門市、官網開賣。

(工商 )