澳洲6月失業率7.4％ 22年來新高 20:302020/07/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局16日公布，受惠於解封後經濟重啟，6月新增就業人口達21.08萬，為有史以來最大增幅。但失業率仍從5月的7.1％，進一步竄高到7.4％，創1998年來新高，又以年輕族群為最大受災戶，失業率飆升到16.4％。不過6月勞動參與率升至64％，是4月以來最高。 (工商 ) #失業率 #來新高 #澳洲 #解封 #統計局 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 中獎就不當上班族啦！ 威力彩18.3億頭獎號出爐 - 財經 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 即時 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 陸龍頭廠掛牌…肖想超越台積電？他驚曝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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