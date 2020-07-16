澳洲統計局16日公布，受惠於解封後經濟重啟，6月新增就業人口達21.08萬，為有史以來最大增幅。但失業率仍從5月的7.1％，進一步竄高到7.4％，創1998年來新高，又以年輕族群為最大受災戶，失業率飆升到16.4％。不過6月勞動參與率升至64％，是4月以來最高。

(工商 )