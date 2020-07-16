豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股16日受惠Moderna疫苗研發利多，以及高盛第二季財報營收與獲利均優於市場預期，三大指數全數收紅，僅費半指數小跌0.27％。反觀台股16日受權王台積電下午法說影響，市場買盤觀望，權值股漲跌互見下，加權指數終場收在12,157點，跌幅0.37％。

台積電16日法說公布第二季營收達103.8億美元，季增0.8％，年增34.1％，改寫歷史次高。財務長暨發言人黃仁昭表示，受惠5G基礎建設布建，以及高效能運算相關產品推出，第二季業績表現持穩。第三季的7奈米與5奈米製程需求強勁，營收估達112～115億美元，季增7.9～10.8％。

台股目前已在相對高檔區，短線容易有獲利賣壓湧現，所幸台積電對景氣維持樂觀看法，可望引領加權指數帶量突破12,028～12,253點箱型區間。隨美國進入密集財報周，台股半年報也將陸續公布，美股重量級企業的財報將牽動台股相關供應鏈，選股方面可留意財務體質佳，下半年營收獲利成長，本益比低的公司。

個股方面，本周納入投資組合的安集，透過開發電廠穩定拉升獲利，今年每股盈餘有望挑戰2.7～2.8元歷史新高，且2021年更有合作夥伴茂鴻持續挹注模組營收，目前本益比仍偏低。

(工商 )