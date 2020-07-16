倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開低震盪，終場下跌45.11點，跌幅0.37％，收在12,157.74點，櫃買指數同步下殺，終場走跌1.06點，跌幅0.63％，以168.8點作收。三大法人方面，外資轉賣71.62億元，投信續買14.79億元，自營商續賣22.23億元，外資於台指期貨市場上更持續減碼1,262口多單，累計淨多單部位為26,258口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股16日延續震盪拉回整理的走勢，主因在於全球疫情延燒，加上盤面許多個股已累積不小的漲幅，一旦市場有任何風吹草動，往往會引發獲利回吐賣壓的大舉出籠，因此短線上適度整理屬正常現象，關鍵在於後市展望。

雖然今年全球經濟受疫情影響陷入「負成長」已成市場共識，但這些利空已提前反應完畢，況且疫苗可望於年底或明年初問世，配合各國政府振興經濟方案的加持，預期明年全球經濟有望大幅回升，施羅德投資集團預更估明年全球經濟成長率將可反彈至5.3％。

此外，在資金行情護體下，在震盪整理的過程中，10日均線、月線及11,608點多頭馬其諾防線支撐皆未跌破，整體量價結構的配合仍處在多方的掌控之中，因此短線經過換手整理後，預期下周大盤將可望逐步回穩，持續上攻。

個股方面，本周納入投資組合的永冠-KY，股價16日量增價漲再創新高，隨產業處在對的趨勢上，配合內資法人大戶心態偏多不變，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

至於那些個股會成為後續主流股呢？有三大要件。其一，產業前景看佳，以及下半年或明年營運具轉機成長的利基；其次，底部結構紮實，經中段整理過後，整體籌碼面配合得宜，隨時準備放量起攻；其三，股價尚未被過度炒作。

(工商 )