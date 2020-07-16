永誠國際投顧分析師李忠興表示，全球新冠疫情雖嚴峻，但投資人對後疫情時代經濟復甦充滿期待，即使許多專家警告，最快也要到明年、甚至後年才會回到疫情前的經濟情況，但在全球資金極度寬鬆下，熱錢到處尋找機會，而股市即是資金匯集的重要市場。

台股15日創下30年新高，然16日因台積電下跌5.5元而拉回；櫃買市場也因生技族群續弱而下跌0.63％，連續二天收在10日均線之下，未來勢必要進入整理，而生技股在短線急跌後，隨時將重啟反彈局面，不建議再逢低追殺。

李忠興指出，其實權值股回檔、指數震盪之際，反而又是中小型股維繫人氣的時候，正所謂盤整出飆股。只是目前資金由生技類股釋出，並轉進基期低而盤整型態剛突破的節能、風電、資產等族群。

個股方面，本周納入投資組合的圓展，全球疫情仍然嚴峻，美國確診數飆新高，圓展搭上宅經濟商機，6月營收創歷史新高。

(工商 )