啟發投顧分析師楊基政表示，櫃買市場出現三日不創高，短線建議逢高減碼，盤面類股輪動加速，領先族群橫盤震盪，補漲投機股當道，近期宜短打因應。個股方面，本周納入投資組合的中砂，技術面轉強，有機會延續漲勢。

楊基政指出，後市有三大觀盤重點，包含櫃買能否再創新高、高價家族能否攻勢再起、Nasdaq及費城半導體指數能否表態走強等，操作以6月營收成長性高、現金殖利率高的個股為首選。

(工商 )