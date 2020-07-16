為支撐受新冠疫情重創的國內經濟，印尼央行16日宣布降息，7天附買回利率調降1碼至4％，但分析師原本預期央行按兵不動，央行同時下調隔夜存款利率與放款利率各1碼，分別來到3.25％、4.75％。央行預測印尼今年成長率放緩到0.9％-1.9％，明年加速擴張至5％～6％。

(工商 )