泰國今年經濟料在新冠疫情衝擊下萎縮，親軍政府的公民力量黨甫於日前改組之際，連同副總理宋奇（Somkid Jatusripitak）在內的4位重要內閣閣員集體請辭，於16日正式生效。其他3名下台閣員包括財政部長烏塔瑪（Uttama Savanayana）、能源部長宋提拉（Sontirat Sontijirawong）、高等教育科學研究暨創新部長素威（Suwit Mesinsee）。

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