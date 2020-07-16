中華信評今（16）日確認渣打國際商銀，也就是渣打銀行集團台灣子行的長期與短期發行體信用評等為「twAA+／twA-1+」，評等展望「穩定」。

渣打銀行去（2019）年進行結構重組，由於該集團在香港市場、在歐亞中東市場具有影響力，因此其信用評等公司標準普爾全球評級於8月中旬，把銀行的長期評等置入「信用觀察正向」狀態，其台灣子行渣打國際商銀也同步被本地評等機構中華信評，置入同樣狀態。

目前渣打國際商銀就渣打集團組織上，隸屬於香港渣打銀行〔Standard Chartered Bank（Hong Kong）Ltd.〕旗下，中華信評指出，渣打國際商銀的評等結果，反映該行在其母公司香港渣打銀行中的集團成員地位，居於高度策略性等級。

中華信評認為，在幾乎所有可預見的情況下，渣打國際商銀將能自渣打銀行集團（SCB group）獲得必要的支持。因此經組織調整後的2019年10月，由集團方面先獲得信用評等調升，渣打台灣子行跟隨調升至twAA+。中華信評表示，認同該行進行資產負債表最佳化調整後的資本水準，在中華信評認定的強等級。

此次的年度檢視適逢新冠疫情蔓延近6個月，經歷經濟急凍、流動性萎縮，渣打銀行整體仍維持營運，中華信評亦認為，該行擁有的強健流動性與分散的資金來源結構，為自己帶來「穩定」的評等展望。

(工商 )