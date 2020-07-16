加拿大央行15日宣布貨幣決策，基準利率維持在0.25％不變，且鑑於經濟正逐步從新冠疫情及相應防疫封鎖措施的打擊中復甦，示意目前的利率水位會維持至少2年。央行同時預估，加國今年第2季GDP季增年率萎縮多達43％，但第3季可望局部反彈，今年全年GDP料萎縮7.8％，明後年分別擴張5.1％、3.7％。

(工商 )