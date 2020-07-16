中市警局霧峰分局，規劃一系列暑期青春專案活動，日前在鼎峰高爾夫練習場舉辦「小白球2.0」高爾夫球體驗活動。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局，日前在鼎峰高爾夫練習場舉辦「小白球2.0」高爾夫球體驗活動，邀請高爾夫好手指導。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

暑假開始了，為避免青少年從事犯罪或被害，中市警局霧峰分局特別規劃一系列暑期青春專案活動，日前在鼎峰高爾夫練習場舉辦「小白球2.0」高爾夫球體驗活動，邀請年輕學子在綠地上，盡情揮桿，讓青少年有一個充實多元且安全的暑假，遠離毒品及犯罪。

霧峰分局在位於大里的鼎峰高爾夫練習場舉行，小白球體驗活動，邀請PGA職業選手蘇進賢、台灣業餘球王張連璋、LPGA選手章巧宜及張元鴻教練等人指導，一天下來年輕學子們，不只學到正確的揮桿姿勢、高爾夫球規則等，更在寬闊的綠地上，擺出優雅的揮桿姿勢，小白球隨著漂亮的弧線落在遠方，煩惱也隨之而去。

霧峰分局也在現場，發送宣導文宣品外，也利用仿真毒品、宣導九宮格及有獎徵答等方式，與現場青少年及家長互動，介紹新興毒品的危害及存在的態樣，也介紹青少年遭利用，從事詐欺車手等案例，讓民眾有所警覺，避免遭受毒害或淪為詐欺車手。

霧峰分局長陳家銘，呼籲家長及民眾應多關注兒少人身安全議題，共同保護青少年，期望社會大眾一起關懷青少年，並鼓勵青少年積極參與暑期各項休閒、體能及學習新知活動，讓他們在安全的環境下，歡心學習、快樂成長，以維護其身心健全發展，讓他們在美好的暑期時光裡綻放絢麗光芒。

(中時 )