紐西蘭商工辦事處連續三年在台灣舉辦毛利新年（Matariki）慶祝活動，今年受到疫情影響，無法邀請紐西蘭貴賓來台出席盛會，但是透過食物與歌曲，仍然將毛利與台灣原住民連結在一起。

Matariki是一個毛利語的星團名稱，當Matariki於每年6~7月升起時，毛利人就會將此視為新的一年到來，與家人、朋友共同慶祝新年，品嘗傳統美食”hangi＂。hangi是將馬鈴薯、肉類放入傳統的土窯，經數小時悶煮而成，只有在大型活動或特殊節慶時才會看見。

紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡表示，雖然因為疫情影響，無法邀請紐西蘭的貴賓出席盛會，但仍希望透過傳統美食和音樂與台灣朋友分享毛利族的文化。毛利新年是和家朋友人慶祝的時刻，2020年至今艱辛地讓人無法想像，不過今天的美好歡慶活動，也見證台灣對新冠疫情有效因應，才能如期舉辦。

共同主辦活動的原民會主委夷將‧拔路兒說，毛利傳統節慶在台灣土地上舉辦，也象徵台灣原住民和毛利同為南島族群的連結。在今年疫情使世界經濟停擺之時，台灣和紐西蘭因嚴謹防疫措施走過疫情挑戰，才能一起舉辦，像一家人般分享喜悅。

(中時 )