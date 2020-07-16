近日網路謠傳言稱「振興券千萬不要折起來，也不能有髒污，否則銀行會拒收，因此店家也會拒收有折痕或污損的振興券」，經濟部特別澄清依振興三倍券兌付要點，振興三倍券餘留在4分之3以上，只要在號碼、文字及花紋可辨識的狀況下，三倍券上的折痕及髒污並不會影響其使用。

據「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券兌付要點」第9點規定，下列三種情形之一者金融機構皆會受理，且可照全額兌付，1.破損，但餘留部分在4分之3以上；破損，但片片能吻合；污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。符合上述情形之一的三倍券，並無網路上所謠傳店家及銀行拒收折痕及髒污三倍券的問題，請民眾安心使用三倍券。

振興三倍券5日開放領券，兩天累計已逾470萬人領取，其中第1梯次於超商預訂領取者有逾315萬人，直接至郵局領用者近157萬人，已領券民眾可持三倍券至實體店家消費，舉凡夜市、商圈、超商超市、餐廳、百貨等等皆可使用，經濟部提醒三倍券使用期限至109年12月31日。

另，店家收到振興三倍券後，於7月23日起有統一編號之營業人，即得持紙本三倍券向經濟部公告之60家金融機構兌領；無統一編號之營業人，得委託有統一編號或由中央目的事業主管機關編製類統一編號之組織等協助兌領；其中農漁民部分，農委會已請各農會及漁會協助兌領，民宿業者及個人司機部分，交通部將協請民宿協會協助合法之民宿業者代為兌領，及協調委由各縣市工會協助兌領。

(工商 )