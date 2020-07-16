偶像女團養成節目《菱格世代DD52》第6集主題為「21點」，各團派出點數相加為21點的成員，為主秀完成表演。而在上次賽制第3、4名的「烈焰之心」、「粉紅梅花」這次加把勁，盡力把分數追回來，第1名的「風暴黑桃」、第2名的「雪鑽石」也拿出最大實力迎戰。先前以復古台味曲風為主的「烈焰之心」在這次賽制中準備截然不同的歌曲，超炸演出〈Fairy Temple〉，不但受到導師好評，熱狗還給出極高評價「這表演太髒太酷太秀太對味」，並和瘦子同時驚嘆：「這就是我們會喜歡的表演！」

楊丞琳也給出極高評價，果斷直言：「這是我今天心中的最高分！無可挑剔。」讓其他三團成員聽到也紛紛驚嘆。而「粉紅梅花」表演歌曲〈Panic〉由《聲林之王》選手張宸安創作，身為高中生的張宸安，因為和「粉紅梅花」團員年紀相近，歌曲完全寫出選手心聲，讓團員在高壓練舞的環境下忍不住崩潰痛哭。而災難不斷的「雪鑽石」團，在前一集中表演〈開口說你愛我〉，翻身一舉拿下第2名，也讓他們更加團結，這次的〈Crazy Rider〉舞蹈力度加強，沒想到練舞過程中竟意外發現團內Taco有靈異體質，頻頻感應到團內成員身後有「髒東西」，直呼：「跟她對到眼，我就背脊發涼，頭很暈！」她嚇到叫團員趕緊去廟裡走走。

自從Taco感應到現場團員不乾淨，靈異體質導致厄運纏身、災難不斷，團員開始紛紛送醫，先是許婷汝因為生理期緣故，在練舞時累到昏倒送醫，接著林靖軒也因膝蓋問題，練舞時沒法蹲下，Taco和Shining也接連胃痛、吐、貧血，紛紛送醫，所幸最後仍是完成表演。《菱格世代DD52》每周六晚間8點中天綜合台播出。

(中時 )