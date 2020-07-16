Q：生氣想動手、摔東西前，需要等多久才能平息怒氣？（1）30秒（2）1分鐘（3）6秒

A: (3) 6秒。

日本國立生理學研究所學者在研究身體和大腦的運作時發現，我們其實是有可能壓抑怒氣，避免做出不恰當的舉動。怒氣常常來得突然且劇烈，而主掌情緒控管的大腦前額葉，在接收到這些突來的情緒刺激時，並不會立刻動作，通常會有幾秒的時間，身體才會有所反應；事實上，生理學研究所教授柿木隆介提到，從前額葉接收到怒氣的刺激，到前額葉發揮控制情緒的功能，大概會需要3~5秒的時間。因此他建議，生氣時最好先等待6秒，替前額葉爭取一點時間控制情緒，慢慢冷靜下來，便不致做出失控的舉動。

美國心理學會（American Psychological Association）指出，憤怒是人類的本能之一，是會自然發生的一種情緒，重點是不要讓怒氣失控，影響到工作、人際關係，或整體的生活品質。

憤怒很難預防，但卻可以學習掌控，以下方法可以幫助你在憤怒來襲時，學習如何駕馭，而不被憤怒奴役。

1.從1至少數到10

美國默瑟大學（Mercer University）助理教授強斯頓（Dan Johnston）說，憤怒帶有能量，可能引發衝動的行為，對已經緊繃的氣氛沒有幫助。

強斯頓建議，怒氣快要爆發的當下要從1數到10，如果非常生氣，要數到100再採取行動，這也與日本學者至少先等6秒的理論不謀而合。

從1數到10的方法儘管老派，卻有著科學根據，強斯頓說。「數到10的方法蘊含了憤怒管理（anger management）最主要的關鍵因素，就是時間與注意力的轉移，」他表示，當人們心裡忙著數數，不但表達憤怒的時間被延後，目標也暫時從令人憤怒的人、事本身，被轉移到數數字這件事情上。

2.深呼吸

美國心理學會在憤怒管理守則裡寫到，想像你要「把空氣吸到腸子裡」，意思是指將空氣吸到腹部深處再吐出來，因為只是把空氣吸入胸腔，並無助於使人放鬆。

重複深呼吸的同時告訴自己放鬆。

3.複述或確認對方說的話

美國辛辛那提大學醫學院威脅評估中心（Center for Threat Assessment at the University of Cincinnati College of Medicine）主任貝克曼（DeAnna Beckman）說，在感到生氣的當下，試著把對方說的話複述一次，或確認對方是否真是這個意思，可以確保自己沒有會錯意，而不是在誤解的前提下，掀起一場爭端。

4.離開現場

貝克曼建議，告訴對方「可否等一下再談？」，也不失為一種使自己消氣，減少怒氣爆發力道的方式。

可以利用這個時間去短暫地散步、爬樓梯，讓自己冷靜下來，她說。

除了散步、爬樓梯，英國精神健康基金會（Mental Health Foundation）建議，先暫時離開生氣的場景，從事自己喜歡的活動如聆聽音樂，然後再去面對令人憤怒的人事物，可能會有新的想法。

5.以回應代替反應

美國心理學會認為，讓自己冷靜，好好思考要如何回應令你憤怒的事情，會比用情緒化的方式去做出反應更具有建設性。

6.不要壓抑

最後，駕馭怒氣並不是要人們壓抑、否認自己的憤怒，美國《轉化憤怒的終極指南（The Ultimate Guide to Transforming Anger）》指出，有些人明明生氣，卻壓抑自己的情緒不說。這時候，找時間將感覺、思緒寫下來，或與信得過的人分享心中的感覺，也是一種解決方法。

另一方面，有些人以為怒氣就是要宣洩出來，但美國心理學會提醒，愈是以暴力的方式發洩情緒，只會讓憤怒火上加油，並無法使情緒平息，再者，發洩憤怒也不能成為傷害他人的藉口。

(中時電子報)