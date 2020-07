Q:生氣想動手、摔東西前,需要等多久才能平息怒氣?(1)30秒(2)1分鐘(3)6秒

A: (3) 6秒。

日本國立生理學研究所學者在研究身體和大腦的運作時發現,我們其實是有可能壓抑怒氣,避免做出不恰當的舉動。怒氣常常來得突然且劇烈,而主掌情緒控管的大腦前額葉,在接收到這些突來的情緒刺激時,並不會立刻動作,通常會有幾秒的時間,身體才會有所反應;事實上,生理學研究所教授柿木隆介提到,從前額葉接收到怒氣的刺激,到前額葉發揮控制情緒的功能,大概會需要3~5秒的時間。因此他建議,生氣時最好先等待6秒,替前額葉爭取一點時間控制情緒,慢慢冷靜下來,便不致做出失控的舉動。

美國心理學會(American Psychological Association)指出,憤怒是人類的本能之一,是會自然發生的一種情緒,重點是不要讓怒氣失控,影響到工作、人際關係,或整體的生活品質。

憤怒很難預防,但卻可以學習掌控,以下方法可以幫助你在憤怒來襲時,學習如何駕馭,而不被憤怒奴役。

1.從1至少數到10

美國默瑟大學(Mercer University)助理教授強斯頓(Dan Johnston)說,憤怒帶有能量,可能引發衝動的行為,對已經緊繃的氣氛沒有幫助。

強斯頓建議,怒氣快要爆發的當下要從1數到10,如果非常生氣,要數到100再採取行動,這也與日本學者至少先等6秒的理論不謀而合。

從1數到10的方法儘管老派,卻有著科學根據,強斯頓說。「數到10的方法蘊含了憤怒管理(anger management)最主要的關鍵因素,就是時間與注意力的轉移,」他表示,當人們心裡忙著數數,不但表達憤怒的時間被延後,目標也暫時從令人憤怒的人、事本身,被轉移到數數字這件事情上。

2.深呼吸

美國心理學會在憤怒管理守則裡寫到,想像你要「把空氣吸到腸子裡」,意思是指將空氣吸到腹部深處再吐出來,因為只是把空氣吸入胸腔,並無助於使人放鬆。

重複深呼吸的同時告訴自己放鬆。

3.複述或確認對方說的話

美國辛辛那提大學醫學院威脅評估中心(Center for Threat Assessment at the University of Cincinnati College of Medicine)主任貝克曼(DeAnna Beckman)說,在感到生氣的當下,試著把對方說的話複述一次,或確認對方是否真是這個意思,可以確保自己沒有會錯意,而不是在誤解的前提下,掀起一場爭端。

4.離開現場

貝克曼建議,告訴對方「可否等一下再談?」,也不失為一種使自己消氣,減少怒氣爆發力道的方式。

可以利用這個時間去短暫地散步、爬樓梯,讓自己冷靜下來,她說。

除了散步、爬樓梯,英國精神健康基金會(Mental Health Foundation)建議,先暫時離開生氣的場景,從事自己喜歡的活動如聆聽音樂,然後再去面對令人憤怒的人事物,可能會有新的想法。

5.以回應代替反應

美國心理學會認為,讓自己冷靜,好好思考要如何回應令你憤怒的事情,會比用情緒化的方式去做出反應更具有建設性。

6.不要壓抑

最後,駕馭怒氣並不是要人們壓抑、否認自己的憤怒,美國《轉化憤怒的終極指南(The Ultimate Guide to Transforming Anger)》指出,有些人明明生氣,卻壓抑自己的情緒不說。這時候,找時間將感覺、思緒寫下來,或與信得過的人分享心中的感覺,也是一種解決方法。

另一方面,有些人以為怒氣就是要宣洩出來,但美國心理學會提醒,愈是以暴力的方式發洩情緒,只會讓憤怒火上加油,並無法使情緒平息,再者,發洩憤怒也不能成為傷害他人的藉口。

