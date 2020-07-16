振興三倍券上路第2天，資深媒體人彭華幹也在臉書開罵了！他說說到三倍券，脾氣再好的人也要生氣，他怒吼：「再罵馬英九啊？！他發3600元的消費劵眉頭有皺一下嗎？人民不用排隊、不用登記、不用上網查用途、不用怕錯過登記時間或領取時間，最重要的是，不必叫你先掏腰包一千元出來買！」

彭華幹在臉書抒發怨氣，第一氣為「7月7日我們心想是登記最後一天，索性去一家超商，我出示身份證，店員笑臉說，要用健保卡。我愣了一下問，身份證的認證效力會比健保卡差嗎？店員只能傻笑，這是第一氣！」

聽完店員提醒他15號後必須回原店領取紙本，讓彭華幹又氣到，他不解：「紙本劵不是全國通用嗎？為什麼領取時一定要在登記處領？這是超級擾民兼阿Q不便的政策嘛！」然後登記完不能馬上領來花，又讓他第三氣。

彭華幹最後更忍不住怒吼，「再罵馬英九啊？！他發3600元的消費劵眉頭有皺一下嗎？人民不用排隊、不用登記、不用上網查用途、不用怕錯過登記時間或領取時間，最重要的是，不必叫你先掏腰包一千元出來買！」感嘆三倍券變三倍氣。

(中時電子報)