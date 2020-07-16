林右昌上任後，大力推動改造計畫，在火車站新站南出口與北出口間鐵道上方新建城際轉運站，將交通雜亂問題逐一改善。（吳康瑋攝）

台灣世界新聞傳播協會日前公布全國縣市施政滿意度調查，基隆市長林右昌拿下85.1％滿意度，再度名列前段班，甚至突破去年再創新高，其中，大幅躍進的醫療衛生滿意度達77.3％，林右昌16日指出，調查顯示市府不只在建設展現成果，軟實力也獲民眾肯定，相當感謝大家支持。

過去基隆是離婚、自殺、負債率最高的城市，也是最不幸福的城市，林右昌表示，他上任後，大力推動改造計畫，在火車站新站南出口與北出口間鐵道上方新建城際轉運站，將交通雜亂問題逐一改善，也提升市容與形塑城市人文風貌。

艾普羅行銷市場研究公司總經理李大為指出，每個城市基礎都不一樣，過去基隆狀況大家都清楚，在幾年間，林右昌將整個基隆翻轉成幸福城市，打造包括東岸商場等多個新地標，不僅讓滿意度連連創新高，更讓民眾以基隆為榮。

台灣世界新聞傳播協會長劉立漢說，林右昌平時勤跑市政，極具親和力，從民調可看出民眾對市長的信賴，他說，「同理心」是高民調關鍵，民眾感覺得到市長溫度、溫暖，更願意放心把未來交給林右昌負責。這次民調是委託艾普羅公司，4月20日至5月13日以電話抽樣方式訪問，有效樣本604份。

林右昌強調，調查顯示市府不只在建設展現成果，軟實力也獲民眾肯定，這是一個正確的方向。

他還預告說，2021年底基隆將以整個城市作為展場舉行「城市博覽會」，屆時將完全翻轉過去基隆給人的印象，打造魅力新據點，振興地方發展，基隆人的光榮感也將大大提升。

(中時 )