明日高溫警示地區圖。（取自氣象局）

氣象局表示，明(17)日水氣減少但仍受西南風影響，清晨至上午迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他大多為多雲時晴的天氣，午後宜花地區、桃園以北近山區的平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，台東地區仍像今天有焚風出現機率、高溫約38度左右，台北盆地也有接近37度以上高溫。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天中南部地區有局部降雨機率，其他地區多雲到晴，午後雷陣雨範圍涵蓋各地山區及桃園以北近山區平地，高溫炎熱天氣仍會持續，東半部由於受西南風沈降作用影響，像今天38度以上極端高溫仍有機會出現，民眾應注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象局針對明日中午前後台東縣、台北市、新北市，花蓮縣縱谷等亮起橙色高溫燈號；基隆市、新竹市、嘉義市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣等為黃色高溫燈號。

陳伊秀指出，明天各地白天高溫約33至36度，台東地區因為有焚風出現的機率，高溫接近38度左右，台北盆地也有接近37、38度高溫，下周日(19)起太平洋高壓再度增強，預計下周依然是晴朗炎熱的天氣。

今天各地38度以上高溫排名：

1.台東縣太麻里鄉40.5度

2.台東縣關山鄉39.4度

4.台東縣金峰鄉38.9度

5.花蓮縣復興鄉38.3度

6.花蓮縣玉里鎮38.0

(中時 )