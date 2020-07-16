受到上半年的新冠肺炎疫情影響，政府推出「振興三倍券」刺激市場經濟，昨（ 15 ）日首度開始發放，不少民眾紛紛湧入超商、郵局，拚得搶得先機。不過系統一度出現大當機，更出現抱怨時間太久的聲浪。有網友發起討論「現在來看，消費券是不是贏了？」網點出三倍券「2致命缺陷」：被消費券完全碾壓！

原PO在PTT上以「消費券：我是不是贏了阿???」發文，他詢問「各位三倍券領的順利嗎？」表示當初因為心魔的關係，政府死都不肯發消費券，弄出一個又臭又複雜的三倍券。結果不論是超商預購，或是郵局購買，都出現大小問題。原PO認為，「現在來看，消費券應該已經贏了吧？」

貼文一出就引起熱議，網友紛紛表示「消費券一開始就贏啊，哪個智障會挺三倍券？」、「大贏阿...一定要玩到看顏色決定誰贏嗎？」、「真的，連灑錢都輸別人」、「笑死，為了不打臉自己搞了個三倍券還找這麼多人護航」、「我是覺得直接現金早就被推爆了」、「為何不改善消費券就好了，硬要出一個殺小三倍券」。

2008年馬英九推出3600元的消費券。（報系資料照／姚志平攝）

至於三倍券被網友罵翻的原因，不外乎就是「金額」和「效率」，許多人認為，三倍券只有3000元的價值，甚至還要花1000元買，當然完全輸可以直接花3600元的消費券。另外，領三倍券程序太過複雜，也引起很多反感，讓許多人酸說「心魔券看來無法超越了」、「真沒想到消費劵有翻身的一日」、「都過了十年還被屌打到底是多廢啊」。

網友表示，「論申請和領的方便性 消費券都大贏三倍券」、「簡單問題複雜化簡直是天才」、「消費卷發了就用簡單明瞭，三倍卷真的毛一堆」、「3600＞3000－1000，而且隨便你用，完全無法護航」，直言三倍券完全被消費券碾壓。不過，也有網友認為目前三倍券效果還未知，且當時加碼沒現在多，只能說目前是消費券好用一點。「你等之後分析報告看振興狀況如果比消費券差就可以嘴了」。

(中時電子報)