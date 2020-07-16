中國人民銀行行長易綱16日表示，新冠肺炎疫情以來，國際貨幣基金組織（IMF）已採取一系列措施幫助成員國應對疫情。但進行SDR（特別提款權）普遍分配這項措施，經過反復討論後卻始終無法落實。在新冠疫情的巨大衝擊下，新興市場和發展中國家經濟脆弱，進行SDR普遍分配對其尤為重要。

英國金融時報當日刊發易綱文章「國際貨幣基金組織應利用SDR應對新冠疫情」，該文章指出，在新冠疫情的巨大衝擊下，新興市場和發展中國家尤為脆弱，進行SDR普遍分配對其相當重要。多數新興市場和發展中國家面對的不僅是一場公共衛生危機，他們還面臨經濟和金融方面的諸多挑戰，國際社會不應該對這些國家坐視不管。

易綱稱，SDR的價值由基金組織基於一籃子主要貨幣確定。通過SDR普遍分配，可以補充基金組織成員國的外匯儲備，提升其購買力，是應對這場百年不遇危機的快速、務實、公平和低成本的措施。SDR普遍分配對那些尚未被全球金融安全網和貨幣互換網絡充分覆蓋的發展中國家尤為重要。

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