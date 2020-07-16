「2020全中運在屏東選手之夜演唱會」即將於18、19日晚間8點，在屏東縣立田徑場登場，屏東縣政府特別安排10組重量級歌手、團體輪番上陣，為全中運的選手們而唱，表演卡司堪稱史上最強！18日晚會由黃子佼主持，A-Lin拉開表演序幕，並有茄子蛋、高爾宣、畢書盡接力演唱，由周湯豪壓軸；19日則由Dennis主持，八三夭熱鬧開場，徐佳瑩、ØZI與李千那輪番上陣，最後由頑童MJ116氣勢登場。

參與演出的周湯豪表示，這是他今年參加的第一場大型演唱會，他非常興奮說：「非常期待！尤其今年是出道十周年，除了經典歌曲外，還會特別改編很久沒唱的舊歌。」

茄子蛋承諾表演全力以赴。（華視提供）

另一組表演團體茄子蛋同樣表示很久沒有現場表演，直說：「表演絕對會全力以赴！」連莊二度參與全中運選手之夜的李千那提及，今年很難得有機會見到大家，將會帶來她耳熟能詳的歌曲，希望大家能一起大合唱。而畢書盡則透露將會配合運動賽事，增加比較有節奏感的搖滾曲風歌曲，也將帶來今年發行的新歌，令粉絲相當期待。

(中時 )