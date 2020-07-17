在疫情影響之下，餐飲外送和網購持續受消費者歡迎，乾杯集團進軍線上頂級生鮮市場，自有電商平台「乾杯超市」於今（16日）正式開站，與日本知名肉品進口公司「日鉄物産株式会社」合作網羅多樣珍稀肉品，並以身為肉品進口商能減少產銷流程、大量進貨等降低成本的採購優勢，讓民眾可以優惠價格大啖「Outlet價的精品肉」。

乾杯集團董事長平出莊司表示：「不怕變，只怕不變，大膽嘗試各種可能，期盼乾杯超商成為消費者購買頂級肉的第一選擇。」目前「乾杯超市」可選購包含生鮮品牌「和牛物產」，以及旗下燒肉餐廳品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、日式鍋物餐廳品牌「黑毛屋」等食材。

日本A5和牛肋眼牛排。（乾杯集團提供）

「和牛物產」原本為多供應給餐廳及飯店業者的生鮮品牌，現在開放一般民眾也能採買如「日本和牛A5肋眼牛排」300公克1749元、「MB8+澳洲和牛肋眼牛排」300公克1459元、「美國 Prime肋眼牛排」250公克549元，或市場少見、與燒肉專門店同規格處理的經典必吃單品「A5日本和牛上等牛五花雙拼」180公克769元、稀有部位的「澳洲和牛 橫隔膜燒肉片」300公克870元、有獨特奶油香氣的「西班牙Bellota伊比利豬肋條」300公克499元等，各國頂級肉品都可在「乾杯超市」網購得到。

乾杯超市的「黑毛屋關東風壽喜燒鍋物禮盒」。（乾杯集團提供）

「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」則各有2組分別給2至3人及4至6人的燒肉禮盒，每盒2899元起，而「黑毛屋」則在線上開賣多款包含湯包、火鍋料、沾醬的雙人及4人鍋物禮盒，每盒1349元起，其中的湯包和食材也都可單買，3大餐廳品牌皆由日籍料理團隊將店內人氣餐點改以適合個人、小家庭的用餐規格，而「乾杯超市」主打用Outlet價格就能在家享用頂級精品肉，日後也將再陸續開賣適合「居家自煮」的美味產品。

乾杯超市的「乾杯派對燒肉禮盒」。（乾杯集團提供）

歡慶開站，「乾杯超市」8月15日前祭出三重優惠，包含加入會員即贈送100點入會禮，消費滿千每點可線上折抵1元，還有消費滿3000元加贈價值499元的西班牙Bellota伊比利豬肋條300g，以及每日晚上8點開搶限量10組的「MB8+澳洲和牛肋眼牛排300g」，原價1459元的牛排只要999元，相當於68折優惠。

(中時 )