基隆市長林右昌施政滿意度連連創新高，用港、城、丘的戰略推動基隆市港市再生，整體規畫井然有序令人印象深刻，下一步就是打造城際轉運站解決交通問題，要讓民眾有感。

身為國家門戶的基隆，未來城際轉運站站落成後，除了將忠一路與中山一路貫通外，更可把被鐵路切碎的市區縫合起來，轉運站結合鐵路、國道客運與市公車，一旁則有基隆輕軌進駐，還有會展旅運智慧大樓，林右昌指出，未來將容納更多國外旅客，讓基隆振翅高飛。

愛五路、南榮路口2座天橋拆除後，市府陸續推動城際轉運站、國門廣場、郵輪廣場等交通工程，林右昌說，藉此整體改善都市面貌，把觀光客留在基隆，促進繁榮消費，也讓外縣市民眾來到基隆可直接感覺到城市的「不一樣」。

除了交通問題，基隆是文化很豐富的歷史都市，林右昌近年大力推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，將基隆歷史文化及觀光資源串接起來，林右昌說，他用「文化治理」改造城市，帶領基隆走向國際，也讓歷史場景與現代民眾有更多新的對話。

林右昌強調，今年是金鏟年，許多都市計畫都將成熟，穿著西裝改西裝要在不影響市民日常生活下，將每個階段逐步搭接好，未來也會讓每個基隆人對這個城市感到光榮。

(中時 )