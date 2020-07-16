威力彩頭獎連45槓！下期頭獎上看20.8億 貳獎2注均分千萬 20:532020/07/16 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已連續槓龜44期，今（16）晚頭獎上看18.3億元，若有幸運兒獨得一注獨得，將成為今年最高、公益彩券第4屆以來第4高頭獎獎金。威力彩今晚連槓45期！下次頭獎上看20.8億，貳獎2注均分，各得1273萬3906元的獎金，扣掉稅額，約有1000萬元獎金。 威力彩第109000057期獎號出爐，第一區號碼從小至大依序為：06、13、14、31、33、35，第二區：08。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #威力彩 #獎號 #出爐 #頭獎 #依序 也許您會感興趣 推薦閱讀 威力彩16.2億！ 4大星座「財運爆棚」第一名有祖先庇佑 08:522020/07/12 生活 威力彩連43摃 今日頭獎上看16.2億元 11:382020/07/13 財經 威力彩頭獎上看16.2億元 獎號開出 看財神今晚是否上門 20:542020/07/13 財經 還有機會！威力彩再槓龜 頭獎下期18.3億元 22:522020/07/13 生活 威力彩又槓龜 頭獎上看18.3億 04:102020/07/14 財經焦點 年輕男醫光華商場6樓「助跑墜樓」 學姊被控職場霸凌結果出爐 12:322020/07/14 社會 紅棗質量大提升 經嚴格評鑑「紅棗王」出爐！ 15:132020/07/14 寶島 好可惜！近一個月共14位威力彩貳獎得主與頭獎擦身而過 17:092020/07/14 財經 員警接受招待酒店玩樂包庇土方業者 纏訟14年結果出爐 17:132020/07/14 社會 威力彩狂飆18.3億！5生肖財運旺到年底 快衝一波 08:342020/07/16 生活 財經熱門新聞 威力彩頭獎連45槓！下期頭獎上看20.8億 貳獎2注均分千萬 - 財經 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 即時 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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