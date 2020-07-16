威力彩已連續槓龜44期，今（16）晚頭獎上看18.3億元，若有幸運兒獨得一注獨得，將成為今年最高、公益彩券第4屆以來第4高頭獎獎金。威力彩今晚連槓45期！下次頭獎上看20.8億，貳獎2注均分，各得1273萬3906元的獎金，扣掉稅額，約有1000萬元獎金。

威力彩第109000057期獎號出爐，第一區號碼從小至大依序為：06、13、14、31、33、35，第二區：08。

一切訊息請依照台彩網站公布為準

(中時電子報)