基隆潮境海灣節16日起跑，市府推出五大潮活動，邀民同遊。（吳康瑋攝）

基隆「潮境海灣節」16日在碧砂漁港啟動，隨著疫情趨緩，市府為讓民眾深刻感受海洋魅力，推出五大「潮」活動，包含美食、光雕、帆船體驗、海風音樂會等即將登場，基隆市長林右昌指出，邀請民眾深入認識海洋文化，一起「潮」起來。

林右昌指出，潮境海灣節系列活動除了可以體驗漁村及品嘗美食外，還可以帶家人到海科館來一趟知性之旅，他說，海港邊有提供帆船、遊艇、潛水及獨木舟等體驗可以讓旅客選擇，歡迎民眾到基隆歡樂「玩一夏」。

產發處指出，五大「潮」活動包含「潮生態」募集基隆海域海底攝影作品，盼潮境海灣珍貴生態畫面躍出海面讓更多人看見、「潮漁村」從18日起至9月20日，海科館將在長潭漁港至潮境公園沿岸，打造耀眼的光雕美景。

產發處說，「潮海洋」則將從25日起於每週末在碧砂漁港舉辦海洋帆船體驗營，讓旅客感受海上運動魅力、「潮美食」會由店家設計菜單，市府也會在高地布置野餐區，讓民眾品嚐美食，迎風眺望基隆嶼美景。

產發處也透漏，海風音樂會8月1日將於潮境公園登場，邀請陳零九、孫盛希、蔡佩軒以及小宇宋念宇，讓大家在美麗的潮境海灣，盡情享受音樂。

(中時 )