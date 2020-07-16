台股持續高檔震盪，日盛投顧總經理鍾國忠指出，國際寬鬆貨幣資金效應，加上美國總統大選維繫美股行情，台股技術面則出現罕見的「大黃金交叉」、不易大幅回檔，年線11,100點有撐，而日盛證券的「ONLINE」、「SMART」兩款APP主攻價值投資選股、試算合理股價及條件單功能，協助投資人搶搭這波多頭列車。

鍾國忠表示，在國際寬鬆貨幣資金效應下，資金尋找出口，而逢美國總統大選，股市可望擁大選效應、維繫高檔。而台股在技術面上季線、半年線與年線交集在11,050點附近，為大黃金交叉，指數不易大幅回檔，另月線自4月來上揚、至今約11,700、11,800點位置，只要月線不失守，預期台股在此高姿態整理，而年線11,100點則為大支撐。

隨台股再現熱潮，各家券商紛紛推出APP搶攻市佔率。日盛證券以「ONLINE」、「SMART」兩款APP，打造業界首創「完整投資解決方案」，從選股到進出場點一次搞定。日盛證券黃進明總經理強調，該方案解決投資人痛點，選股從基本面出發，結合金融科技與財務模型，不僅降低投資人的摸索時間、且簡單操作易上手，透過四大步驟進行股票操作，協助投資人戰勝恐懼、嚴守紀律。

四大步驟為（1）從日盛「ONLINE」APP的「財報模範生」功能挑選股票；（2）點選「合理股價」功能確認買進價格；（3）透過日盛「SMART」APP條件單功能，在到價後系統自動送出委託；（4）「雲端移動鎖利功能」協助投資人紀律操作，將股票出在波段相對高點，當走勢不如預期，回檔百分比到達投資人所設值時，系統會執行委託，進行停損出場，毋須擔心錯失高點或抱上又抱下的窘境。

(工商 )