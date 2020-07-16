在美國上市的中國資訊閱讀平台趣頭條16日股價在美股盤前暴跌18.7％。

此前，大陸官媒在晚間直播的「2020年3.15晚會」中點名批評趣頭條，稱該公司的廣告存在「貓膩」。央視指出，趣頭條廣告涉嫌虛假推廣，號稱10萬瘦身體驗裝免費領取，可快速減肥，月瘦30斤，永不反彈，相關宣傳已違反了「中華人民共和國廣告法」。

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