遭央視點名虛假宣傳 趣頭條美股盤前暴跌逾18％ 21:082020/07/16 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國上市的中國資訊閱讀平台趣頭條16日股價在美股盤前暴跌18.7％。 此前，大陸官媒在晚間直播的「2020年3.15晚會」中點名批評趣頭條，稱該公司的廣告存在「貓膩」。央視指出，趣頭條廣告涉嫌虛假推廣，號稱10萬瘦身體驗裝免費領取，可快速減肥，月瘦30斤，永不反彈，相關宣傳已違反了「中華人民共和國廣告法」。 (工商 ) #趣頭條 #央視 #點名 #美股 #盤前 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 恐怖！貴州茅台崩了 驚爆背後有大魔王 - 財經 威力彩頭獎連45槓！下期頭獎上看20.8億 貳獎2注均分千萬 - 財經 疫情噩夢才剛開始！恐爆8千億債務違約 銀行巨頭築牆自保 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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