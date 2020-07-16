唐振剛主持八大綜合台《世界第一等》，深入南投各處秘境，帶領觀眾探索台灣林道之美，但在抵達秘境之前，唐振剛騎乘越野摩托車挑戰翻山越嶺，但鏡頭前，只見機車一會熄火，下一秒又無法控制，最後整個人跟著車「倒退嚕」，甚至在車子以時速不到30公里的速度下，直衝安全島，摔得四腳朝天！他難為情傻笑表示：「我平常有在騎打檔車，沒料到在最單純的場地都會遇到熄火跟摔車，只能說騎摩托車上路，絕對不是拿到駕照就天下無敵。」

因疫情關係，節目特別企畫以公路為主題的「台灣篇」，延續「看見台灣」風格啟用空拍機拍攝，因此收到許多「許願清單」，例如「請多來屏東」、「可以拍鐵道系列嗎」等。這次介紹比頭還大的鳳梨，還有裝在似「水缸」內的巨無霸剉冰，也啟用空拍機記錄南投山谷間高掛的彩虹「雙龍瀑布七彩吊橋」，以及手機都無法導航的養殖場秘境。

唐振剛找到比頭還大的鳳梨。（八大提供）

唐振剛為尋找比頭還大的鳳梨，接連受驚，抵達鳳梨田協助採收時，更讓他變身「超級瑪莉」，原來帶刺的鳳梨葉狂扎他屁股，痛到跳起來的他，忍不住抱著屁股大喊：「怎麼那麼刺啦！我覺得好像走進仙人掌群。」

(中時 )