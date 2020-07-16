據大陸軍方的說法，第五代戰鬥機殲-20已進入最新換代，升級了發動機推力，稱為殲20B，並且投入量產。

南華早報(SCMP)報導，週三，中共中央軍委會副主席張又俠，在15日出席殲20戰機的量產揭幕儀式，他表示「J-20B的批量生產己經開始，它終於成為一架完整的匿蹤戰機，而且具備高度敏捷的運動性能，因為配備有推力矢量噴嘴。」

大陸殲20戰機彈艙的PL15長程空對空飛彈。(圖/微博)

殲20是在2011年1月首飛，不過大陸軍方一直不透露它的詳細內容，直到2016年的珠海航展才正式與公眾介紹，但是相關消息仍然很少，僅知應該已進入量產，到2019年底，可能已經生產了50架，據說，CAC於2019年建立了第四條生產線，每條生產線的產能約為每月一架J-20。只是並不知道它部署在哪些基地，配掛哪些武器。

China military 2018: J-20 stealth fighters ready for combat

西方觀察家通常不認為殲20有良好的運動性能，將其視為「攔截機」，利用大功率雷達與超長射程的空對空飛彈(PL15)從遠處獵殺。

關於殲20的發動機，多半認為使用的是俄羅斯土星集團的AL-31發動機(也就是Su-27戰機的發動機)，因為大陸自製的渦扇15發動機，還不成熟，需要做更多的測試工作。

消息人士說：「專為J-20戰鬥機設計的自製發動機確實仍未達到性能要求，但發展相當順利，可能在未來一兩年內準備就緒，，最終目標仍是為J-20B戰鬥機裝配備自產發動機。」

(中時電子報)