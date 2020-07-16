美國最大的拉丁裔掌控企業哥亞食品（Goya Foods），最近捅到政治馬蜂窩。該公司第三代掌門人兼執行長烏納努，日前在白宮參加川普總統的圓桌會議時，對總統的讚嘆之心猶如滔滔江水，一發不可收拾。他稱美國「真有福氣，能擁有川普總統這樣的領導人，來打造國家。」他並以成立哥亞食品的爺爺與川普相提並論，稱他們都是偉大的創建者。

哥亞執行長烏納努，因為發表對川普的讚美言論，導致該公司遭消費者抵制。(路透)

烏納努這番近乎拍馬屁的讚美，果然引發反效果。輿論大譁，民主黨現任與前任公職發起抵制，但烏納努拒絕收回談話，認為杯葛之舉是壓迫言論自由。

川普眼見挺他的哥亞食品，因為自己而成為民主黨抵制的目標，當然看不下去。他在追蹤者高達2100萬的IG帳號上傳照片，畫面中川普坐在白宮橢圓形辦公室，桌上擺著若干哥亞產品，川普笑容滿面，豎起大拇指。但這張照片沒有任何解說。

川普另外發推特，在沒有引用證據下稱，極端左翼的抹黑陰謀無法得逞，哥亞產品賣得嚇嚇叫，消費者瘋狂搶購。美國有線電視新聞網（CNN）當家主播庫柏在節目中指責川普，美國新增新冠肺炎確診狂飆，曾稱抗疫猶如作戰，自封為戰時總統的川普，卻忙著跟一罐罐豆子拍照。

伊凡卡發推特為哥亞背書，引發軒然大波。(路透)

第一千金兼白宮顧問伊凡卡則在推特，貼出她拿著一罐哥亞豆子，笑容可掬的照片。並以英文和西班牙文寫道，「如果這是哥亞，那鐵定很棒。」但伊凡卡透過社群媒體圖文兼具為特定廠商背書，遭批評違反倫理規範，也就是政府官員不可因自身的商業利益，使用辦公場所為廠商宣傳。

(中時 )