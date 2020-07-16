陸股近日大跌，起因於《人民日報》一篇批評茅台酒的文章，外界為此議論紛紛。但如果從貴州茅台酒廠多年來的歷程進行檢視，長期走多頭的茅台大約每隔個幾年的股價就會遭到官方強力打壓，隨後再慢慢漲起。這種打不死的大多頭股票伴隨著大陸經濟的發展而同步起飛，想壓都壓不住。大陸是全球男性飲酒致死率最高的國家，而茅台又是毛利率最高的陸股頭龍，其間是否存在因果關係，也頗耐人尋味。

茅台可說是大陸品牌價值最高的企業，每天的營業利潤超過1億元人民幣（台幣約4.3億元），毛利率超過91%，其市值於近期也超過台積電，直逼其所在貴州省一年的GDP。雖然一般的茅台定價不是太高，但市場上很難買到，黑市價格則居高不下。一些號稱可以養生的茅台的價格就更沒譜，至於掛著特定年份的茅台更經常拍出上百萬元的天價。

茅台酒可以說是大陸近30年經濟發展的縮影，在「官本位」的經濟環境中，送禮是一項全民運動，茅台酒更是在禮品中有著獨特且難以取代的地位。大陸茅台從來就有「喝的人不買，買的人不喝」的歇後語，而且確實在市場上很少聽到是買來自己喝的。雖有一說稱買茅台的人對價格不敏感，但實際上正是價格推動其奢侈品的形象，成為送禮與賄賂的最佳品牌。

在前幾反貪腐如火如荼時期，大陸官媒經常報導某個貪官如何愛喝茅台，而且一般茅台還看不上，非得15年、30年的年份茅台。原解放軍總後勤部副部長谷俊山落馬後，據說在其河南濮陽老家抄出了1800多箱茅台年份酒。不過在習近平執政後，中共軍方已明令不得飲用茅台，官場上也視茅台酒為禁忌。雖然如此，茅台酒仍是市場極搶手的稀缺物資，至於都賣到哪裡去，大家也只能心照不宣。

茅台歷次飆漲之後，都會引發官方的打壓，但近幾年的股價都是打過後再緩慢上揚，它不僅在獲利上對股價有一定的支撐，品牌的價值與龍頭股形象也不斷推高股價。茅台集團前任董事長李保芳曾說，茅台是稀缺產品，不是消費者想買多少就能生產多少。現在茅台每年生產約6000多萬瓶，每個家庭如果每年喝一瓶，就全部消化光了，所以實際上的只能滿足市場需求的不到1/3。

權威的醫學期刊曾發表有關男性飲酒引發疾病的研究指出，中國大陸成年男性常年喝酒的比例高達48%，加上人口基數巨大，大陸男性因飲酒而死亡的人數，在全世界範圍內長期排名第一。而茅台以一座地處貴州偏遠山區的酒廠成為股市獲利率龍頭，又是市場上的高度稀缺物資，企業長期擁有如神話般的色彩，搭配全球成年男性飲酒死亡率冠軍的地位，講「名至實歸」未免太酸腐，但的確值得新一代的青年們仔細琢磨。

(中時電子報)