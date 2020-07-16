票金公司大鬆綁！金管會銀行局副局長林志吉16日指出，為強化票券金融公司辦理外幣債券業務之資金調度能力，將對票券金融公司作二項開放，一、得與OBU及OSU辦理外幣債券買賣及其附條件交易，二、得與OBU辦理外幣資金拆借。

林志吉表示，會作此項開放主要是票券金融公司近年因外幣債券部位大幅成長，確有外幣資金之需求，但現在實務上銀行及證券商之外幣債券部位及銀行之外幣資金主要列於OBU及OSU帳上，致票券金融公司無法透過外幣債券附買回交易向國內外匯指定銀行（DBU）及國內證券商（DSU）借入外幣資金，及與DBU承作外幣資金拆借，來滿足其外幣資金需求。

金管會統計，截至2019年底票金公司的外幣債券部位達新台幣1,032億元，與2015年的102億元相比，成長已超過十倍，林志吉分析，主要是2008年開放票金公司可以做外幣自營、經紀、投資，自然就大幅成長，持有外幣債就有短期資金需求。

金管會統計，2015年票金公司的外幣債券部位達209億元、2016年達652億元、2017年達628億元、2018年704億元、2019年1,032億元、2020年第二季更達1,082億元已超越2019年全年。

依現行國際金融業務條例第4條第1項第6款規定，OBU得辦理與「其他金融機構」的資金借貸及外幣有價證券的買賣等業務；及第22條之4第1項第3款規定，OSU得辦理與「其他金融機構」外幣有價證券之買賣等業務。

依金管會2014年11月24日之解釋令，「其他金融機構」範圍並未包含票券金融公司，故票券金融公司無法於OBU及OSU取得外幣資金。

金管會審酌票券業的業務需求及考量相關業務風險已有規範可資控管，因而修正開放，將票券金融公司納入國際金融業務條例所稱之「其他金融機構」範圍，開放票券金融公司得與OBU及OSU辦理外幣債券買賣及其附條件交易，及得與OBU辦理外幣資金拆借，以強化票券金融公司辦理外幣債券業務之資金調度能力。

(工商 )