中央銀行數位貨幣（Central Bank Digital Currency,CBDC）理所當然是中央銀行最需要研究，除了全世界的央行圈，虛擬貨幣與區塊鏈技術領域是另一群對這個議題相當關注的成員。

源鉑資本創辦人兼執行長胡一天是金融科技新創圈的嚴謹創投金主，源鉑資本是專注分布式金融科技創新的創投機構。他在2、3週之前就在臉書預告，「實在太多相似議題的邀約，這次應觀眾要求，將開一場線上會議，分析央行數位貨幣大趨勢」，他還特別強調，這次講完就不再免費講，「下不為例！」，相當特殊。

此次研討會於今（16）日下午舉行，胡一天為線上會議準備63頁簡報、事前也對聽眾開出「預習書單」，一個力撐2個小時，還同場進行Q&A。雖說下不為例，胡一天仍不忘鼓勵台灣新創事業，應該善用全球金融體系巨變之時，央行數位貨幣大趨勢襲來，成為連接霸權體系的橋樑，應有希望成為下一波創新潮的新生主導力量。

胡一天在演講中指出，英國央行、日本央行、歐洲央行近期紛紛表態要研發央行數位貨幣，而作為「央行的央行」的國際結算銀行（Bank for International Settlements）亦在全球金融界關注的2020年報中以極大篇幅論述數位貨幣與新型支付系統，並明白表示央行創新的必要。

「央行圈明白需要創新，但新創技術上是沒能力的」，胡一天分析，中國大陸很可能會領先全球，搶先利用分佈式帳本與央行數位貨幣技術，打造新一代的金融市場基礎設施。其他大國在競爭驅使的安全困境下，打造為自己服務的金融互聯網基礎建設，勢在必行，「CBDC的競爭，看起來很高科技，其實上是地緣政治。」

胡一天指出，隨著全球科技供應鏈在中美霸權博弈及貿易保護主義的大氣候下被迫選邊，本無國界的互聯網也將隨著新型基礎設施的「去全球化」而出現新的「國界」。有能力定義網絡空間國界的力量，必定是在科技、經貿、金融、文化、軍事等層面的綜合國力極強的大國。由於中國大陸經濟量體太大，加上全球都不願過度倚賴美元，美元金融體系，必然會面臨數位人民幣體系在技術、商業、與政治層面的持續挑戰。

(工商 )