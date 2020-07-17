去年才來台開幕的新加坡潮牌火鍋品牌「美滋鍋」，為吸引食客外出用餐並一掃大環境低靡氛圍，在7月20日至9月17日推出「塔羅抽牌占卜吃貨券」活動，邀來塔羅名師「米薩小姐」親自為顧客占卜，聯手打造9款開運菜色，分別對應2020年下半年整體運勢、感情運、官祿運勢，設計出台灣美滋鍋的首發隱藏菜與人氣菜色，包含雪花牛肉肉蛋糕、南瓜口味雙魚豆腐、借取30年老滷水秘製的美滋鍋潮州秘滷拼盤等，讓民眾來店消費不限金額都可參加，並免費享用1款只送不賣的開運料理。

「美滋鍋」在新加坡原本是針對女性客群打造，主要提供滋補養顏的美味火鍋，但「美滋鍋」在台開幕以來卻意外發現，台灣店也擁有許多喜歡時尚潮流餐廳的男性賓客，因此這次適逢週年之際，不僅有「塔羅抽牌占卜吃貨券」活動，還首度推出擴大讓男女同享的用餐優惠，7月20日至9月17日活動期間，能享2人同行8折、3人7折、4人6折，而5人以上更有5折優惠。

台灣美滋鍋執行董事劉素華表示，美滋鍋是新加坡樂天餐飲集團第一間火鍋概念店，去年8月開幕以來，訴求養顏滋補、師傅手工現做火鍋料的健康提案，與粉嫩時尚空間，顛覆消費者對火鍋想像，加上座落於台北市信義區擁有絕佳景觀，在情人節、聖誕節、跨年也相當受歡迎。今年更特別擴大舉辦男神、女神人氣票選活動，將透過網路社群平台Instagram各選出1名男女神，送出「美滋鍋免費吃一年」大獎，並推出火鍋食材優惠最高5折的「男神、女神召集令」。

美滋鍋從火鍋湯底到食材均由廚房每日新鮮熬煮現做，除了融合台灣人最愛的四川麻辣、日式涮涮鍋、台式藥膳火鍋吃法，再注入新加坡美食元素的6款招牌美顏補身火鍋湯底，這次台灣團隊更特別耗時半年開發3款全新隱藏版菜色。此外，台灣人吃火鍋必點的肉品，也納入台灣美滋鍋周年慶的「塔羅抽牌占卜吃貨券」中大方放送，雪花牛肉肉蛋糕呼應美滋鍋週歲生日，選用優質雪花牛肉堆疊成可愛蛋糕造型，搭配養生滋補湯底，澎派飽足，美味養顏。

美滋鍋時尚粉嫩空間也將搖身一變成為星光伸展台，賓客一入場就能看到粉紅色地毯搭配閃耀星光造型門框，每位賓客都是時尚大秀的男神女神，還有各式Q版火鍋料道具，享用美食之餘也增添熱鬧歡樂感，並呼應網路打卡拍照風潮。

(中時 )