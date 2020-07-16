前高雄市副市長葉匡時在臉書貼出一張近況照，右眼貼著砂布的他變成「獨眼龍」，他說明剛做了白內障手術。網友心疼表示，這一年多來是怎樣硬拚過來的。

葉匡時自從卸任副市長職務後，很少出現在媒體，今天卻在臉書貼出右眼貼著紗布的照片，並說明他剛做了白內障手術，期待再放光明。網友紛紛祝福早日康復，身體也要更健康喔。

網友關心問：「先開右眼？另一隻也要嗎？平日一定要戴變色眼鏡。」葉匡時回應說：「目前只開一眼。」前高雄市新聞局長王淺秋也跑來留言說：「保重！早日康復。」

也有網友貼文到臉書社團「罷免高雄市議員黃捷」不捨表示，難想像這一年多來，副座您是怎靠眼睛這樣的狀況硬拚過來的。另一位網友則表示，「我們都很想念韓市府團隊，後會有期。」

其他網友也建議，「偶爾可以試試眼睛周圍針灸，讓眼壓降低，很有用。」、「術後保健很重要，好好聽醫生指示，例如不要提重物等，才能盡早恢復正常。」、「哎呀，要早一點休息，多保重，吃營養一點。」

(中時電子報)