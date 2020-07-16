監察院人事同意權行使，立法院朝野爆發激烈衝突；總統府副秘書長李俊俋今表示，在野黨所稱沒審查就投票是違憲的說法是刻意扭曲；唯有按照程序的進行人事同意權之投票，才是合於憲法，若不行使同意權投票，才是違憲！

他更表示，國民黨就是義和團式反對。

李俊俋今在臉書指出，立法院今天經過一番激烈衝突後決議： 週五監院人事同意權案依原定議程不變，將進行人事同意權之投票。

他說，在野黨指出，立院沒有實質進行詢答，程序無效一事，已有許多學者指出，程序上沒有問題，若國會不行使同意權才是真正違憲。我也來談談我的看法：

第一，依據大法官釋字第632號，監察委員之任命，須經由總統提名、立法院同意兩要件，只要符合這二要件，則任命程序完全合法合憲。

第二，按照大法官釋字342號意旨也明確指出，基於國會自律原則，議事規則除非明顯牴觸憲法者，否則全權由立法院內部自行決定。因此，此次立院同意權之行使，應當遵循6月29日立院院會決議通過所排定的議程進行。

第三，本案被提名人都已提供簡歷、自傳、著作、學經歷相關證明文件、納稅證明及財產清單等諸多資料；雖口頭詢答因國民黨、民眾黨杯葛未能進行，然上述資料皆已事先供全體立法委員參閱，並且所有被提名人都在預定時程至立院備詢說明(我也陪了三天)，未能真正上台詢答，不能歸責於被提名人，更不能指其程序無效。

他表示，上述三點，完全證明在野黨所稱沒審查就投票是違憲的說法是刻意扭曲；唯有按照程序的進行人事同意權之投票，才是合於憲法，若不行使同意權投票，才是違憲！

(中時 )