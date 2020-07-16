據日本共同社16日報導。南韓安全保障領域智庫「韓國國防外交協會」16日在首爾市內召開研討會，就日韓引進美製最尖端匿蹤戰機F-35A一事，提議應摸索兩國合作使用日本維護保養基地的道路。

曾任南韓國防部對外政策總括和駐日本大使館武官的協會會長權泰煥指出，南韓已決定購買40架F-35A，機體的運用需要「天文數字一般的費用」。他還強調，考慮到日韓雙方的財政負擔，為了實現F-35A機體維護保養和零件的庫存管理、飛行訓練等方面的合作，雙方攜手「將不可避免地成為現實」。

研討會參加者包括曾留學日本的軍事領域知日派等，相繼有意見擔心日韓關係惡化將給兩國安保領域合作帶來影響。還有人表示，為應對美陸「新冷戰」，日韓、日美韓的合作必不可少。

近日，美國川普政府已通知國會，決定以逾231億美元，軍售日本105架最先進F-35戰機及相關裝備。這是美國對外軍售單次總額第2高，僅次於對沙烏地阿拉伯出售戰機的1次軍售。川普政府決定出售匿蹤戰機包括F-35A、63架及F-35B、42架，共105架，同時還有發動機110台等相關裝備。

日本航空自衛隊已部署F-35A。而F-35B可在短跑道上升空、垂直降落，可能搭載在日本實質上已「航母化」的直升機護衛艦「出雲號」上。美國還將派相關人員訪問日本25年以上，在當地提供技術支援及訓練。

(中時 )